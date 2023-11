Mo | Netanyahu convoca gabinetto guerra su questione ostaggi

Ultime notizie. San Pietroburgo - vasto incendio in deposito di petrolio. Scontri eritrei : ?Netanyahu convoca task force

Netanyahu convoca tutti gli ambasciatori in Israele

15:26 Carburante a Gaza,riunione gabinetto Il primo ministro Benjaminha convocato per domani sera una riunione del gabinetto di sicurezza dopo le critiche di alcuni ...

Ultimo'ora: Mo: Netanyahu convoca gabinetto guerra su questione ... La Svolta

'Escalation grave', Netanyahu convoca leader insediamenti Agenzia ANSA

Bruxelles, 17 nov 12:57 - (Agenzia Nova) - L'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha convocato una riunione informale dei ministri degli Esteri, ...Israele autorizza invio carburante e prepara offensiva verso sud. Netanyahu ammette: 'Non riusciamo a ridurre le vittime civili'. Ucciso in un raid vice presidente Parlamento palestinese ...