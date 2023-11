Mo | Netanyahu | ' ancora nessun accordo per il rilascio degli ostaggi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Tel Aviv, 18 nov. (Adnkronos) - "Fino ad ora non c'è stato unper la liberazione, quando avremo qualcosa da dire, vi aggiorneremo". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjaminstasera in conferenza stampa, aggiungendo che il primo obiettivo della guerra è paralizzare Hamas, il secondo è restituire glie il terzo è eliminare la minaccia da Gaza. Il premier israeliano ha anche menzionato la decisione del gabinetto di guerra di consentire l'ingresso di quantità molto limitate di carburante a Gaza, affermando che "gli aiuti umanitari sono essenziali anche per il continuo sostegno internazionale. Senza aiuti umanitari, anche i nostri migliori amici avranno difficoltà a sostenerci a lungo". Per questa ragione,ha detto: "Quando ...