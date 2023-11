Mo | Haaretz | ' elicottero Idf sparò su partecipanti a rave durante attacco Hamas'

'Un'indagine sull'incidente ha rivelato che unda combattimento dell'esercito israeliano,... a quanto pare, ha colpito anche alcuni dei partecipanti alla festa', ha detto adun ...

Mo: Haaretz, 'elicottero Idf sparò su partecipanti a rave durante ... Il Dubbio

Sicilia: Schifani, ‘in Giunta c’è ottimo clima, molto soddisfatto della finanziaria’ La Ragione

Tel Aviv, 18 nov. (Adnkronos) - Il quotidiano israeliano Haaretz riporta che i combattenti di Hamas non sapevano che era in corso un rave con migliaia di partecipanti quando lanciò il suo attacco il 7 ...Le notizie di sabato 18 novembre sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Attaccato il campo profughi di Balata, nella città di Nablus, in Cisgiordania occupata: uccisi cinque palestinesi, due i ...