Mo | capo Pasdaran | ' Israele finirà nella pattumiera della storia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Teheran, 18 nov. (Adnkronos) - Migliaia di persone hanno partecipato alle marce sponsorizzate dallo stato controin Iran. "La Palestina si trova sulla strada di una guerra di logoramento...dovrà affrontare una sconfitta definitiva e finire". Ad affermarlo è il comandante delle guardie rivoluzionarie Hossein Salami durante una manifestazionecapitale Teheran, trasmessa in diretta dalla Tv di stato. "La battaglia non è finita, il mondo islamico farà tutto ciò che deve fare. Rimangono ancora grandi capacità inutilizzate", ha aggiunto Salami, senza fare riferimento a eventuali decisioni dell'Iran per intervenire nel conflitto.