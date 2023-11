Mo | Biden | ' nessun visto a estremisti israeliani che attaccano palestinesi in Cisgiordania'

(Di sabato 18 novembre 2023) Washington, 18 (Adnkronos) - Gli Stati Uniti sono pronti a prendere provvedimenti per scoraggiare la violenza dei coloni in, anche “emettendo divieti dicontro glichei civili”. Lo sostiene il presidente Joein un editoriale sul Washington Post, aggiungendo di aver "ribadito con forza ai leaderche la violenza estremista contro iindeve finire e che coloro che commettono la violenza devono essere ritenuti responsabili. Gli Stati Uniti sono pronti a fare i propri passi”.ha anche affrontato il problema del crescente antisemitismo sulla scia degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, scrivendo che “le famiglie ebree temono di essere prese di mira a ...

Washington, 18 nov. (Adnkronos) - Il principale consigliere del presidente americano Joe Biden per il Medio Oriente afferma che ci sarà una "pausa significativa" nella guerra di Gaza se gli ostaggi detenuti da Hamas saranno rilasciati. Per il momento non è valsa a nulla la telefonata tra Biden e l'emiro del Qatar al Thani. In Egitto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen