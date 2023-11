MINIS FORUM UM480 XT | AMD Ryzen 7 4800H | Prestazioni Multitasking e Display Triplo

05/11/2023 - 19:58 Il mondo dei computer desktop è in continua evoluzione, e ilUM790 Pro è una testimonianza eclatante di come la potenza di calcolo di fascia alta si stia comprimendo in dimensioni sempre più contenute. Questo Mini PC non solo ridefinisce il concetto ...

MinisForum EliteMini UM780 XTX: tanta potenza in meno di 1L Hardware Upgrade

Black Friday 2023: Top 5 Mini PC economici in sconto Punto Informatico

MINISFORUM ha condiviso un aggiornamento sullo stato del suo concorrente Microsoft Surface Pro. Ora chiamato MINISFORUM V3, il dispositivo sarà fornito con una APU AMD Hawk Point impostata a 28 W, 16 ...Minisforum ha presentato l'EliteMini UM780 XTX due giorni fa. Tra i suoi punti di forza, una delle caratteristiche principali è che è dotato di una porta Oculink, che consente il supporto di una GPU e ...