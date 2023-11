Milano | si sveglia nuda nel ristorante dov’è rimasta chiusa dentro

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 18 novembre 2023) Pubblicato il 18 Novembre, 2023 Una donna di 31 anni si ètasdraiata sul tavolo di unin corso Sempione, a, in piena notte, nel locale chiuso e dove si era svolta una festa. Trovandosi, alle 5.16 la donna ha telefonato al 118. I carabinieri sono intervenuti entrando da una finestra, in via Poliziano, e l’hanno soccorsa e ora indagano per una presunta violenza sessuale. La donna è stata portata alla Mangiagalli, clinica specializzata in questo genere di reati. Ha ammesso di aver assunto stupefacenti durante la serata, e di aver trovato i suoi vestiti e la borsa in bagno. Al momento non si conoscono gli esiti degli esami clinici e lei non ricorderebbe assolutamente nulla.