Milano | si sveglia nuda nel ristorante chiuso dopo una festa e non ricorda nulla | sospetta violenza sessuale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Una donna di 31 anni si ètasdraiata sul tavolo di unin zona corso Sempione (). Ieri sera il locale eraper unadi compleanno. La vittima è stata soccorsa dai carabinieri che ora indagano per presunta. All’alba la donna ha chiamato il 118essersi rita completamente. I carabinieri sono intervenuti e hanno dovuto rompere una finestra per accedere all’interno del. I vestiti della 31enne – trovati in un altro punto del– sono stati sequestrati. La donna – che aveva assunto stupefacenti e nondi quanto successo – è stata ...