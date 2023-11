(Di sabato 18 novembre 2023) Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato del, di Stefanoe del possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic

Milan - Moggi è sicuro : 'Ibrahimovic? Sarà un grande dirigente - non gli manca nulla'

Milan - Moggi : “Ibrahimovic? Ha tutto per essere un grande dirigente”

Milan - Moggi : 'Ibrahimovic dirigente rossonero? Ecco come la vedo'

Luciano Moggi : “Il Milan vincerà a Lecce solo se darà l’anima. Ma a volte ha dimostrato di non averla”

La confusione di Pioli e della squadra ci spinge a sostenere che almanchi soprattutto un direttore tecnico, conoscitore di calcio, che sappia aiutare l'allenatore negli spogliatoi e sul ...

Milan, Moggi: “Pioli in bambola. Nessuno in squadra è un campione” Pianeta Milan

Moggi: “Milan a corrente alternata, nessuno in squadra è un ... Il Milanista

Il capitano del Bournemouth è in scadenza a giugno, in avanti il nigeriano del Montpellier resta la prima scelta ...Le sorprendenti dichiarazioni del centrocampista fresco di convocazione in Nazionale lasciano sperare il popolo milanista. I rossoneri si avvicinano al ...