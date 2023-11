Milan-Fiorentina | il gradito ritorno di Jack Bonaventura a San Siro

Leggi su dailymilan

(Di sabato 18 novembre 2023) Sei stagioni in rossonero non si dimenticano; l’avventura dialiniziò all’ultimo minuto del mercato estivo del 2014 e terminò nel giugno 2020 quando, dopo lo svincolo, si accasò alla. Davvero peculiari le circostanze del suo passaggio in rossonero dall’Atalanta quando Adriano Galliani virò sull’emergente centrocampista atalantino soffiandolo all’ultimo minuto ai cugini nerazzurri per sette milioni di Euro. Ilscelsescelse ilripagandolo poi con ben 35 reti e 30 assist in 184 presenze condite dalla conquista, nel dicembre 2016, della supercoppa italiana ai rigori nella finale di Doha contro la Juventus in cuifirmò lo splendido gol del pareggio di testa su ...