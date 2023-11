Milan | Bennacer promette | “Mai all’Inter come Calhanoglu Le sconfitte nei derby? Una fase di passaggio”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) “Non posso dire che rimarrò qui tutta la carriera perché non si sa mai quello che potrà accadere domani. Ma so già che un domani non andrò mai. Questo è sicuro”. La promessa la fa Ismaelnel corso di un’intervista sul canale Youtube di Instant Foot. Il centrocampista del, che sta rientrando dopo un lungo infortunio, dichiara che non imiterà Hakan: “Sinceramente non sapevo che si sarebbe trasferito. Io sapevo che lui voleva restare con noi, poi evidentemente non hanno trovato un accordo sul rinnovo. Siamo rimasti amici, ma non in campo: lì non ho amici. Lo rispetto, però quando ho visto che sarebbe andatoho detto ‘Ma no! Non può essere vero'”, ha aggiunto. A proposito di Inter, si parla anche delle ...