Milan | Bennacer | 'Calhanoglu all'Inter | non volevo crederci Io mai come lui | qui mi sento un leader'

Milan - Bennacer : “Leao come un fratello minore. In campo è incredibile”

Milan - Bennacer : “Sento il peso della maglia. È per questo che do tutto”

Commenta per primo Ismaelscalda i motori per tornare in campo. Il centrocampista delè out da maggio scorso per un brutto infortunio al ginocchio, ma ora il rientro è dietro l'angolo: ha ricominciato a lavorare ...

Bennacer: “Amo il Milan, sento il peso della maglia. Appena arrivato…” Il Milanista

Milan, Bennacer: “Calhanoglu voleva restare. Io non andrò mai all’Inter” Pianeta Milan

Ismael Bennacer ha parlato a Instant Foot del suo futuro: "L'Inter potrebbe offrirmi quello che vuole ma non ci andrò mai, rispetto troppo il Milan: non dico che rimarrò qui tutta la carriera ma sicur ...Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ammette che lui non avrebbe mai cambiato sponda del naviglio. Ismael Bennacer nell’intervista rilasciata al canale YouTube di Instant Foot ha detto la sua a ...