Milan | Ambrosini difende Pioli | 'Ha molte responsabilità | ma non credo che non abbia lo spogliatoio in mano'

Commenta per primo In merito al periodo complicato del, l'ex rossonero Massimoha spiegato a La Gazzetta dello Sport : 'È un complesso di fattori, perché anche i titolari hanno attraversato fasi difficili. Penso a Thiaw con la Juve o al ...

MILAN, AMBROSINI: "DORTMUND PARTITA DELL'ANNO, RISERVE NON ALL'ALTEZZA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, senti Ambrosini: 'Jovic non ha dato nulla. E occhio alla Fiorentina, ha un progetto simile e pochi difetti' Calciomercato.com

Alla ripresa dalla sosta l’attacco del Milan cambierà inevitabilmente, si legge su La Gazzetta dello Sport. Giroud e Leao, ovvero il 50 per cento delle reti rossonere in ...L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di due trattative calde e di una meno che stanno conducendo i rossoneri. Il Milan punta sui giovani per rafforzare la rosa non solo per il presente ma an ...