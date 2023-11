Michelin | qualche giorno dopo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Il mondo gastronomico,la proclamazione delle nuove stelle, si divide in due grandi gruppi: quelli che contestano ogni scelta e quelli che sono felici. I felici sono quelli che hanno confermato o acquisito l’ambito macaron, e i loro sostenitori. I critici sono tutti gli altri, indistintamente. Perché anche se hanno premiato uno dei tuoi ristoranti preferiti, è certo che ne avranno penalizzato uno che adori e che neanche quest’anno ha raggiunto le pagine della “rossa”. Il commento più acuto che ho sentito, proprio da uno di questi grandi esclusi (ingiustamente e ingiustificatamente, ndr, perché chi sono io per non criticare le scelte della?) è questo: «La cosa mi sembra abbastanza semplice: questa guida non fa per me, e viceversa». Ecco, forse il punto sta davvero tutto qui. Per lacinque sono i criteri di ...