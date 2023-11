Messa in tv domenica 19 novembre | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 18 novembre 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di19. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Appuntamento19 novembre a Oggiono con le celebrazioni della Giornata del Ringraziamento della ... Alle 11.30, lasolenne presso la chiesa di Sant'Eufemia: momento culmine sarà l'...

Messa che si prende il suo tempo, primo appuntamento domenica ... La Fedeltà

Se ormai basta un'influenza per cancellare Messa e domenica La Nuova Bussola Quotidiana

BARGA - Sono in corso al conservatorio Santa Elisabetta le celebrazioni per la Festività di Santa Elisabetta che ricorreva ieri 17 novembre. Nella ...BARGA - Sono in corso al conservatorio Santa Elisabetta le celebrazioni per la Festività di Santa Elisabetta che ricorreva ieri 17 novembre. Nella ...