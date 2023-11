Meluzzi | “I maschi che uccidono sono fragili | paurosi e incapaci di metabolizzare la perdita”

Leggi su notizie

(Di sabato 18 novembre 2023) Il noto psichiatra e criminologo analizza quanto accaduto a Giulia Cecchettin: “Povera ragazza, l’80% dei femminicidi avviene perché cisoggetti che hanno vissuto una situazione di abbandono” “Icheuomini fagili,diuna, non c’è proprio niente da fare…“. A parlare in questo modo a Notizie.com è Alessandro, noto psichiatra e criminologo, è stato anche un deputato della Repubblica Italiana e non ha mai avuto problemi ad essere schietto e a spiegare le sue analisi in modo chiaro e a volte fin troppo deciso, tanto da essere spesso al centro di polemiche, soprattutto per le sue parole e il suo modo di schierarsi su vicende particolari. Ma non nel caso di Giulia ...