Meloni avverte l' Europa | Non voteremo mai soluzioni non sostenibili

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Trattare con l'ma senza accettare compromessi al ribasso. Che vuol dire non tornare al vecchio patto di Stabilità, che per l'Italia sarebbe «esiziale», o aprire indiscriminatamente bandi di gara per i nostri stabilimenti balneari. Giorgia, alla fine della due giorni a Zagabria, in cui ha discusso delle principali questioni europee prima in una cena «ristretta» con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, il premier croato Andrej Plenkovic e i leader di Polonia e Malta e poi ancora in un bilaterale con Plenkovic, torna a chiarire il suo pensiero sui princiapli temi che riguardano la Ue. Sul patto di Stabilità, spiega, «serve un rush finale», ma certamente l'Italia non voterà«che non sono, perché sarebbe una follia». Sul fronte migranti, invece, l'accordo con l'Albania è ...