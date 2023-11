McKennie lascia il ritiro! Altro infortunio per la Juventus | le sue condizioni prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Nuovoin casadella sfida con l’Inter. Si è fermato Westondal ritiro della sua Nazionale. Di seguito il comunicato ufficiale degli Stati Uniti. IL COMUNICATO – Gli Stati Uniti hanno comunicato l’del centrocampista della: “hato il ritiro della nazionale a causa di una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro. Nessun sostituto verrà aggiunto alla rosa”. Seguiranno aggiornamenti riguardo ledell’americano, atteso a Torino per gli esami strumentali in vista della sfida casalinga contro l’Inter in programma domenica 26 novembre. Fonte: Stati Uniti Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...