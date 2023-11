(Di sabato 18 novembre 2023)al via: Oliveira arriva lungo, prende la coda di Aleix Espargarò che poi coinvolge anche Enea Bastianini. Il pilota italiano non riesce ad evitare la moto di ...

America - la "super nebbia" in Louisiana causa 7 morti e 25 feriti in un maxi incidente con 158 veicoli

al via della Sprint: Oliveira arriva lungo, prende la coda di Aleix Espargarò che poi coinvolge anche Enea Bastianini. Il pilota italiano non riesce ad evitare la moto di ...

GP Qatar, maxi incidente al via della Sprint: ko Aleix Espargaró e Oliveira Sky Sport

Maxi incidente alle porte di Cagliari, coinvolto monopattino Agenzia ANSA

Coinvolte circa 560 persone nella simulazione di una finta esplosione nello stadio e di un intervento in campo per arresto cardiaco ...Si tratta di un deposito di pneumatici: esplosi gli uffici, in arrivo squadre da tutta la Toscana. L’invito: “Chiudete le finestre” ...