Matteo Cappelluti morto a 17 anni in moto mentre andava a scuola | aperta un’inchiesta per la strada dissestata La famiglia | “Vogliamo giustizia”

Stava andando a scuola in motorino, giovedì mattina,. Il 17enne, per cause da dettagliare, è caduto rovinosamente finendo per battere la testa contro un palo, in corso De Gasperi. Nonostante lo studente al quarto anno del liceo '...

Bari, morto il 17enne Matteo Cappelluti: era caduto dalla moto sull’asfalto rovinato La Repubblica

Matteo Cappelluti morto a 17 anni in moto mentre andava a scuola: aperta un’inchiesta per la strada dissestat… La Repubblica

Bari, Italia – Una tragedia ha colpito la città di Bari, portando lutto e dolore alla comunità locale. Matteo Cappelluti, un giovane di ... Venerdì nero sulle strade italiane: 6 morti e 8 feriti, tra cui due bambini. In fuga pirata a Reggio Emilia Giornata nera sulle strade italiane. Il bilancio degli incidenti è drammatico: venerdì 17 novembre sono morte quattro persone e otto sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Tra ...