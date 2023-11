“Masseria” è un termine italiano che descrive un tipo specifico di azienda agricola o tenuta agricola | particolarmente diffuso nella regione della Puglia | nel sud Itali

Leggi su citypescara

(Di sabato 18 novembre 2023) a. Le masserie, storicamente, erano grandi proprietà terriere che combinavano l’abitazione del proprietario con gli spazi per l’allevamento del bestiame, la produzione e la conservazione di prodotti agricoli, come l’olio d’oliva, il vino e i cereali. La nascita delle masserie a Bari e nelle aree circostanti risale a un periodo che va dal Medioevo al Rinascimento. Durante questi secoli, a causa delle frequenti incursioni e dei pericoli legati alla vita rurale, le masserie divennero strutture fortificate, simili a piccole fortezze. Erano spesso costruite con mura spesse, torri di guardia e, in alcuni casi, fossati. Queste strutture servivano sia come residenze signorili sia come centri per l’amministrazione delle attività agricole e per la protezione delle persone e delle risorse. Col passare del tempo, con la diminuzione delle minacce esterne e l’evoluzione delle pratiche ...