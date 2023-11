Marito e figli Giuliana De Sio | ex fidanzati famosi e vita privata

(Di sabato 18 novembre 2023)De Sio è una famosa attrice italiana, nata a Salerno il 2 aprile 1956. Scopriamo tutte le informazioni sulla sua: ha unoppure deiDe Sio: excelebri eLa De Sio non si è mai sposata e non ha. La sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giuliana De Sio è una famosa attrice italiana, nata a Salerno il 2 aprile 1956. Scopriamo tutte le informazioni sulla sua vita privata: ha unoppure deiGiuliana De Sio: ex fidanzati celebri e vita privata La De Sio non si è mai sposata e non ha. La sua vita privata è molto riservata e non ama condividere con il grande ...

Barbara Alberti, chi è la scrittrice di 79 anni: maritò, figli, malattia ilmessaggero.it

L'ex marito fugge con i 2 figli minori. Ritrovato in Spagna e condannato il Resto del Carlino

Alla fine i pettegolezzi si sono rivelati fondati: così come ipotizzato dalla stampa americana, Kourtney Kardashian è diventata mamma in gran segreto qualche settimana fa in una clinica di Los Angeles ...Francesca Romeo, uccisa a colpi di fucile a Santa Cristina d’Aspromonte, aveva concluso il turno di guardia medica e stava rientrando a casa insieme al marito.