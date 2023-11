Marco Mazzoli contro Selvaggia Lucarelli | “Donna sola Vai a lavorare!”

Leggi su biccy

(Di sabato 18 novembre 2023) Nuova catfight social, questa volta tra. Nei giorni scorsi la giurata di Ballando con le Stelle ha espresso qualche perplessità sui candidati per l’Ambrogino d’Oro 2023. Tra questi c’è anche il conduttore de Lo Zoo di 105, che se l’è legata al dito. “, a parte che io non ho mai capito che ca**o fai nella vita e chi ca**o sei. Che titolo hai? Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Ma che lavoro è? Ha iniziato a pubblicare una serie di mi****te sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest’anno sono state candidate all’Ambrogino d’oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione. Ha detto ‘de Lo Zoo, il programma che bestemmia’. Tu ...