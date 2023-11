Marco Mazzoli contro Selvaggia Lucarelli | “Donna sola | trovati un compagno che fai meno figuracce”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 novembre 2023) Qualche giorno fa, dopo aver letto l’elenco dei candidati e dei premiati dell’edizione 2023 dell’Ambrogino d’oro,è saltata dalla sedia. Per la cronaca, il premio viene assegnato dalla città di Milano alle persone o alle associazioni che hanno dato un contributo speciale alla città.(Foto da video)Pucci: “In tutta Milano non si è trovato un cittadino più meritevole” “Non bastavano i borseggiatori, il caro affitti, le polveri sottili, gli allagamenti, no, ci meritavamo anche la medaglia d’oro al comico Andrea Pucci – ha sottolineatosu “Il Fatto Quotidiano” – In tutta Milano non si è trovato un cittadino più meritevole, capisco. Mi ...