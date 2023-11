Marco Maddaloni nuovo concorrente del Grande Fratello?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 18 novembre 2023) Nell’edizione più recente delci sono molte sorprese, tra cui l’arrivo di unmolto conosciuto nel mondo dei reality. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di ascolti incerti e di critiche sulla scelta dei partecipanti. Altrettanto interessante è l’esperienza televisiva di questo, che ha già partecipato e vinto in passato due reality, dimostrandoversatilità nel campo televisivo.? Il2023, si appresta a dare il via ad una rilevante novità. A causa della decisione di Mediaset di estendere lo show ...