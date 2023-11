Marcel Proust | alla ricerca delle 3 curiosità perdute  

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Famoso per il suo monumentale romanzodel tempo perduto, ecco tresu: considerato uno dei maggiori scrittori della letteratura mondiale. Ma non è l’unico motivo per ricordarlo, soprattutto in occasione del centounesimo anniversario della sua scomparsa. Treindel tempo perduto, la monumentale opera diTresudel tempo perduto, l’opera di(Photo Credits: Foto di Bruno da Pixabay)Cento anni fa, il 18 novembre 1922, moriva a Parigi Valentin Louis Georges Eugène, scrittore, ...