(Di sabato 18 novembre 2023) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Presenteremo la nostraalternativa: il salario minimo è a costo zero, il congedo paritario di cinque mesi aiuta le donne, faremosulla sanità pubblica". Lo ha annunciato la segretaria del Pd, Elly, ospite di 'Amici e nemici' su 'Radio 24 ore Il Sole 24 ore'.

Elly Schlein e la contromanovra del Pd : «Sanità - scuola e misure per la crescita»

Schlein : «Meloni scardina la Carta no a un capo solo al comando. Sanità - scuola e lavoro : da noi una contromanovra»

Meloni a Schlein : «Il "no" ad Atreju? Bertinotti non aveva timore». Sullo sciopero : «Lanciato prima che la manovra fosse pensata»

Meloni vuole laperché ha bisogno della, Salvini vuole Landini perché ha bisogno di Landini. E lavorano su questo, non sulla. Non sul posizionamento geopolitico. Non sul ...

Ultimo'ora: Manovra: Schlein, 'mercoledì le nostre proposte' La Svolta

Manovra: Schlein, '22 mld sussidi ambientalmente dannosi ma ... La Nuova Sardegna

Il governo sulla vicenda della precettazione ha avuto "un ruolo marginale" perché "c'è stato un pronunciamento di un'autorità indipendente" che ha segnalato ...Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Ho scelto di non andare alla loro festa di partito perchè li aspettiamo in Parlamento, ad esempio sul salario minimo. Siamo sempre aperti al confronto, ma stanno esautoran ...