Mandato di arresto internazionale per Filippo Turetta

Leggi su 361magazine

(Di sabato 18 novembre 2023) . Ecco cosa si vede nel video dell’aggressione a Giulia Nei confronti di, il ventiduenne padovano indagato per tentato omicidio nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di Giulia Cecchettin, è stato spiccato undieuropeo: «Poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte colpendola al fine di evitare che la stessa fuggisse», scrive la Procura di Venezia. L’ipotesi, dunque, è chepossa essere fuggito all’estero. Nelsi parla delle immagini catturate nel video riprese dalla telecamera esterna dello stabilimento Christian Dior di Fossò. In esse si vede l’aggressione a Giulia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Giulia avrebbe tentato la fuga dall’auto, mentre lui, una volta raggiunta, l’avrebbe ...