Manchester City | Kovacic su Pep Guardiola | “All’inizio è difficile…”

Manchester City - ansia Haaland : problema alla caviglia in nazionale

Manchester City : trovato l'accordo per un talento classe 2008

Premier League - rischio stangata per Chelsea e Manchester City | News

Intervistato dal quotidiano inglese "The Mirror" , Mateo Kovacic ha parlato della sua attuale esperienza in Premier League con ile, in particolare, del rapporto con Pep Guardiola . L'ex centrocampista dell'Inter ha spiegato: "È incredibile e difficile perché sto imparando un sacco di cose nuove e mi sarebbe ...

Premier League, Everton penalizzato. Rischiano anche Manchester City e Chelsea fcinter1908

Premier League choc: Manchester City e Chelsea a rischio retrocessione dopo il caso Everton Virgilio Sport

Un vero e proprio terremoto quello che si è abbattuto sulla Premier League nelle ultime ore, un campionato nuovo ad un evento come quello che ha colpito ...Le parole del centrocampista del Manchester City sul rapporto con Pep Guardiola e l'impatto nella realtà dei campioni d'Europa ...