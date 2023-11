Malacarne Il problema è uno | il mondo va avanti | l’Italia resta indietro

(Di sabato 18 novembre 2023) Nella disputa attorno alla carne coltivata (o sintetica), la più surreale del millennio, c’è uno spaccio di ignoranza e arroganza. Ma intanto un nuovo mercato e nuove opportunità si apriranno comunque. E noi, come al solito, non ci saremo

L'altro giorno due parlamentari di Più Europa " Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi " sono usciti da Montecitorio per esibire un cartello " "Coltivate ignoranza" " indirizzato ai manifestanti di ...

Con l’approvazione della legge contro la produzione e la vendita della carne sintetica o artificiale si è aperto un dibattito intenso, come quello che ci fu in Italia per gli alimenti OGM, cioè ...Ha quello di fare gli interessi suoi e per raggiungerli usa la forza che ha. Il problema non sono mai le ingerenze (se le fa la Chiesa si chiamano ingerenze, se le fa Coldiretti sono istanze), ma gli ...