Luis Diaz | la confessione del padre | “Ecco dove sogna di giocare mio figlio”

(Di sabato 18 novembre 2023) Ildel colombiano, tornato a casa dopo il rilascio, ha svelato la squadra in cuidil'attaccante del Liverpool

Luis Diaz lancia la Colombia : sconfitta storica per il Brasile

Luis Diaz segna dopo il rilascio dal padre : commozione in tribuna

Luis Diaz in gol col Brasile - il papà dopo il rapimento scoppia in lacrime

Sconfitta storica per il Brasile, che non aveva mai perso due partite consecutive nella fase a gironi: la seleçao è stata rimontata 2 - 1 dalla Colombia, trascinata dalla doppietta di, che ...

Luis Diaz segna contro il Brasile, la reazione del padre è da brividi La Gazzetta dello Sport

Dopo 13 giorni di prigionia, Luis Diaz ha potuto riabbracciare il padre che era stato rapito dall'Esercito di Liberazione Nazionale. L'attaccante del Liverpool, ora, è tornato in Nazionale e ha ...Marcel Brands, ex direttore sportivo dell’Everton, ha svelato un retroscena di mercato sul mancato acquisto di Luis Diaz Marcel Brands, ex ds dell’Everton, ha così parlato ai microfoni di AD Sportwere ...