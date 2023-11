Lorenzo Insigne cambia agente e mira al ritorno in Europa | una squadra in pole

(Di sabato 18 novembre 2023) L’ex capitano del Napoli,, hatoe oraalin: possibile meta? La Lazio.ha ufficialmente deciso dire, segnando una nuova tappa nella sua carriera calcistica. L’ex capitano del Napoli, rientrato da poco a Napoli dopo una stagione deludente con il Toronto FC in MLS, ha salutato Vincenzo Pisacane per affidarsi al duo composto da Miguel Alfaro e Alessandro Favaro, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. La scelta direnon è l’unico movimento che anima il panorama calcistico di. A 32 anni, l’ex capitano del Napoli sente la voglia di ...

Ecco perché, con riferimento a, nelle ultime settimane sono circolate voci di un possibile trasferimento in qualche club arabo oppure di un clamoroso ritorno in Serie A. Quest'ultimo, ...

L'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha cambiato agente e ora mira al ritorno in Europa: possibile meta La Lazio.Oggi in Canada per giocare in MLS, l'attaccante Insigne ha giocato a lungo in Serie A. Ecco qualche dettaglio su di lui, non noto ai più. Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne è un atleta campano che oggi, ...