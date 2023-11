Longhi | «Lautaro Martinez forte a prescindere dai gol! L’anno scorso…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023)attualmente è il capocannoniere della Serie A e ovviamente dell’Inter. Brunonon è d’accordo con chi dice che la sua esplosione in termini realizzativi coincide con gli addii di Lukaku e Dzeko. Di seguito quanto dichiarato a Radio Sportivasecondo Brunonon è stato oscurato da nessuno, la differenza quest’anno sta nei gol: «Né Lukaku né Dzeko lo oscuravano, a parte che Lukaku ha giocato solo alla fine. Le partite vanno viste o perlomeno le stagioni vanno viste attraverso le partite e non il numero di gol. Già lo scorso anno si vedevano i colpi da campione, la differenza è che segna di più. Il rendimento, la tecnica e la classe sono un altro discorso e questi fattori non sono mai ...