(Di sabato 18 novembre 2023) Durante un evento tenutosi presso all’Onu a New York, lo, guida di un ristorante premiato con tre stelle Michelin, ha messo in evidenza il significativo impatto delle scelte alimentari sulla salute individuale e sull'ambiente. L'articolo .

Lo chef Heinz Beck: “Introdurre l’educazione nutrizionale a scuola, solo così si promuove un’alimentazione equilibrata e consapevole già da piccoli” Orizzonte Scuola

Heinz Beck, chef di un ristorante con tre stelle, nel corso di un intervento al Simposio “Il Gusto per un benessere sostenibile” organizzato presso il quartier generale dell’Onu a New York, ha strilla ...Talento, territorio, biodiversita`, sostenibilita`: queste le parole chiave degli ambasciatori della ristorazione italiana premiati per il 2024 dalla Guida Michelin ...