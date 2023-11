LIVE Sinner-Medvedev | ATP Finals 2023 in DIRETTA | semifinale da brividi a Torino nel pomeriggio

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della primadelle ATPtra Janniked il russo Daniil. Aè impazzata la-mania, ed i numerosi appassionati giunti da tutta Italia potranno supportate il numero uno italiano a partire dalle 14.30. Nono confronto diretto tra i due giocatori, con il moscovita in vantaggio per 6-2. Negli ultimi due incontri però sono arrivate le vittorie dell’altoatesino, che ha confezionato due autentiche perle a Pechino e Vienna., ventiduenne altoatesino, è entrato a far parte dei migliori otto tennisti della stagione al termine di uno spettacolare ...