LIVE Sinner-Medvedev | ATP Finals 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro con l’azzurro al servizio

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-ALCARAZ DALLE 21.00 14:36 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via alla semifinale conal. Allacciate le cinture! 14:33 Accolti dal fragoroso applauso del pubblico entrano in campo Jannike Daniil! 14:28 Tra pochi secondi spazio al consueto spettacolo prepartita che farà da preludio alla presentazione dei due protagonisti del. 14:23 Fondamentale pertenere alta la percentuale di prime, ancor più su questa superficie parsa velocissima nell’arco di tutta la settimana. 14:19-mania che è esplosa in quel di Torino. Tantissimi i tifosi di Jannik giunti da ...