LIVE Sinner-Medvedev 6-3 6-7 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il russo porta il match al terzo set

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-ALCARAZ DALLE 21.00 40-40 Servizio esterno vincente del moscovita. 30-40 Lungo il recupero di rovescio giocato dall’azzurro. 15-40 Due palle break. In corridoio il dritto lungolinea di, che d’improvviso torna a regalare. 15-30 Largo il recupero di dritto delsulla smorzata dell’avversario. 15-15 Peccato. In rete il passante lungolinea di rovescio di. 0-15 E’ lungo il dritto diin uscita dal servizio. 1-0 Game. Serve and volley a segno per Jannik, che ha bisogno di accorciare gli scambi. 40-30 Servizio e dritto a segno per l’altoatesino. Palla dell’1-0. 30-30 ACE esterno, che si ...