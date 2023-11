LIVE Sinner-Medvedev 6-3 6-7 6-1 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro vola in finale e riscrive la storia

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-ALCARAZ DALLE 21.00 17:16 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:15 Questa seraconoscerà il suo prossimo avversario, che verrà fuori dalla seconda semitra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. 17:14 Pubblico in delirio per Jannik, che quest’oggi ha servito 10 ACE, ed appena il 58% di prime palle, trasformandone in punti l’83%. 10 ACE anche per, che con la seconda ha raccolto appena il 36% di punti. 17:13 Ennesima ...