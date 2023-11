LIVE Sinner-Medvedev 6-3 6-7 3-0 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-ALCARAZ DALLE 21.00 15-15 Peccato. Scambio rocambolesco vissuto a rete. Il vis-a-vis se lo aggiudica. 15-0 Non rientra il passante di rovescio del moscovita. 1-3 Game. Altra ottima prima del russo, che si sblocca in questo terzo set. 40-15 ACE, che si procura due palle dell’1-3. 30-15 Non passa la risposta di rovescio dell’altoatesino. 15-15 Risposta anticipata e dritto stretto in avanzamento. Alè Jannik! 15-0 Servizio, dritto lungolinea e rovescio incrociato a segno per. 3-0 Game! Con un servizio esterno vincente l’azzurro conferma il preziosissimo. 40-15 Dipinge il campo Jannik, che verticalizza con ...