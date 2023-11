LIVE Sinner-Medvedev 6-3 4-5 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-ALCARAZ DALLE 21.00 5-5 Game. ACE di piazzamento del, che opera il nuovo aggancio. 40-15 Scappa via il dritto incrociato del russo. 30-15 Regalo di, che a campo completamente aperto manda in corridoio il dritto in avanzamento. 15-15 Servizio vincentea 208 km/h. 0-15 Rovescio lungolinea vincente del numero 3 ATP. 5-4 Game. Ancora una gran prima del russo, che risale da 0-30. Dopo il cambio di camposervirà pernel set. 40-30 Prima esterna vincente del moscovita. 30-30 Perde il controllo del dritto incrociato. Piccola chance andata al vento. 15-30 ...