LIVE Sci alpino | Slalom Gurgl 2023 in DIRETTA | Vinatzer e Kastlunger qualificati | rischia Sala | inforcata per Razzoli

(Di sabato 18 novembre 2023) I PETTORALI DI PARTENZA DELLO11.53: Bravo il britannico Taylor che chiude con un ritardo di 3?15, è 27mo davanti ache è 29mo 11.52: Anche Rassat è fuori, non è nei primi 30 Amiez 11.51: Miglior intermedio in alto, poi tanti errori nella parte centrale per il belga Maes che è 32mo a 4?76 11.50: Esce lo statunitense Ritchie 11.49: Lo svizzero Nef riesce a stare davanti a, è 27mo a 3?20, l'azzurro scala al 28mo posto 11.48: Fuori anche Simonet che non stava disputando una prova positiva 11.47: Fuori sul ripido il tedesco Tremmel 11.47: Il norvegese Gunleiksrud al debutto con tanti errori è fuori dai 30 11.46:per il belga Marchant che stava andando molto bene e poteva entrare nella top 15 11.45: Fuori lo statunitense ...