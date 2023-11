LIVE Sci alpino | Slalom Gurgl 2023 in DIRETTA | tra poco Vinatzer e Kastlunger a caccia della rimonta

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02:commette un errore gravissimo in alto, è praticamente uscito dalla pista e ha 74 centesimi di ritardo all’intermedio 14.02:brillante epreciso il norvegese Foss-Solevaag, anche per lui atteggiamento rinunciatario e chiusura con 1?02 di ritardo da, è ottavo. Ora! 14.01: All’intermedio Foss-Solevaag ha un ritardo di 45 centesimi 14.00: Molto prudente il croato Kolega, un atteggiamento che non paga. E’ sesto a 65 centesimi dalla testa. Ora Foss-Solevaag 13.59: Kolega all’intermedio ha 32 centesimi di ritardo 13.58: Mantiene il vantaggio l’azzurrosull’austriaco Raschner che chiude la sua gara con un ritardo di 26 centesimi ed è secondo. Ora Kolega 13.57: ...