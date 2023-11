LIVE Sci alpino | Slalom Gurgl 2023 in DIRETTA | Kastlunger risale ed è nella top 15 | ancora errori per Vinatzer! Stop per gli ambientalisti

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36: Sette minuti die si continua a pulire la zona di arrivo. Cosa avranno voluto dirci i manifestanti? 14.33: Kristoffersen è andato di persona a redarguire (a suo modo) gliche hanno inscenato questa insopportabile manifestazione che ha interrotto la gara proprio prima della discesa del compagno Steen Olsen 14.32: Ora va pulita la zona di arrivo dove è stato versato materiale colorato, non sappiamo esattamente cosa ma potrebbe frenare la corsa degli atleti 14.30: Solita pantomima degliche hanno pitturato di arancione la zona del traguardo e sono seduti subito dopo la linea di arrivo 14.29. Potrebbe essere una prova da podio per l’austriaco Schwarz che mantiene il vantaggio anche nel finale e chiude con 82 centesimi di ...