LIVE – Qualifiche F1 GP Las Vegas 2023 | risultati | pole e griglia di partenza DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) E’ tutto pronto per la ventunesima sessione didel Mondiale di F1, che avrà inizio nella mattinata italiana per il GP di Las: ecco lascritta della ventunesima caccia allastagionale. Scopriremo in tempo reale la formazione delladisul circuito della città del Vizio: al solito il Q1 avrà durata di diciotto minuti con cinque eliminazioni, poi il Q2 da quindici minuti con altre cinque eliminazioni, si chiude con il Q3 da dodici minuti che andrà a decretare laposition e le prime cinque file delladi. Leinizieranno alle ore 09 italiane di sabato 18 novembre, ecco di seguito la nostrascritta. Sportface.it non vi ...