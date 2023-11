LIVE – Padova-Verona | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Latestualedi Pallavolo-Rana, partita valevole per la sesta giornata delladimaschile. Gli uomini di Jacopo Cuttini vogliono sfruttare il campo di casa per aggiudicarsi questo derby veneto e migliorare la nona posizione, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete ci sono, infatti, gli scaligeri di Rado Stoytchev, settimi in classifica e a caccia del terzo successo stagionale come ini. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 novembre alla Kioene Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella ...