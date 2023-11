LIVE – MotoGP | Sprint Race GP Qatar 2023 in DIRETTA

(Di sabato 18 novembre 2023) Lascritta dellaal Gran Premio del, diciannovesima tappa del Mondialedi. Dopo le qualifiche che hanno decretato la griglia di partenza, i piloti sono pronti a scendere in pista a Losail alle ore 18 di sabato 18 novembre, per la mini-gara che anticipa il principale evento di domenica, e che vedrà i piloti affrontarsi su un numero ridotto di giri. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delcon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. SportFace.

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla. Il tutto a cura di Gianluca Gafforio ...

LIVE - MotoGP 2023. GP del Qatar - MotoGP Moto.it

DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2023 LIVE: sabato di fuoco a Lusail con qualifiche e Sprint Race OA Sport

La diretta live scritta delle qualifiche al Gran Premio del Qatar, valevole per il diciannovesimo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP. Dopo la terza e ultima sessione di prove libere del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione qualifiche e Sprint - Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Lusail, in cu ...