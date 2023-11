LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la Sprint Race e il duello Bagnaia-Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Buonasera e bentornati a Lusail! Tra 30 minuti esatti scatterà ladel GP del! LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 14.29 Si infiammerà ancora la sfida tra: restate con noi per seguire ogni curva. Un saluto da parte nostra e appuntamento alle 18.00 per la. 14.27 Vergognoso il comportamento di Marc Marquez, non si può definire diversamente. Si è messo in scia acome una sanguisuga. Lo spagnolo ha manie di protagonismo, ama stare al centro dell’attenzione e mettere i bastoni tra le ruote a chi è in lotta per il Mondiale. Ripetiamo: vergognoso. 14.25 Seconda pole inper Marini dopo ...