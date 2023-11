LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Sprint Race imprevedibile | tanti gli outsider

Leggi su oasport

17.52 Chi oggi (e domani) vuole togliersi un sassolino dalla scarpa è Fabio Di Giannantonio: salvo colpi di scena, non ci sarà posto per lui innel 2024. 17.51 Luca Marini sarà annunciato nei prossimi giorni come pilota ufficiale della Honda: prenderà il posto di Marc Marquez. Avrà il difficile compito di rilanciare la scuderia di maggior tradizione nel Motomondiale. 17.49 Saranno 11 i giri da percorrere. Il vincitore incasserà 12 punti, il secondo 9, il terzo 7, e così via sino al nono. 17.47 La pista di Lusail è una di quelle che offre maggiori chance di sorpasso. Chiaramente, ancor più in una gara, partire bene sarà determinante. Occhio alle possibili sorprese che può riservare la prima curva. 17.45 La classifica aggiornata del Mondiale ...