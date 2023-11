LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | sabato di fuoco con qualifiche e Sprint Race | Bagnaia sfida Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione– Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi Lusail, in cui si terranno la seconda sessione di prove libere, lee ladel Gran Premio del, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale. Entra nel vivo laper il titolo tra Francescoe Jorge, divisi da soli 14 punti in favore dell’azzurro. Pecco è leader della generale con un vantaggio di 14 punti suator, ma entrambi hanno fatto un po’ ...