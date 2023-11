LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Martin scatenato | è in testa Bagnaia arranca

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2e Di Giannantonio hanno fatto il vuoto. Marini è terzo a 1.7. -2 Ora Di Giannantonio è vicinissimo! Deve provarci… -2sta gestendo: 3 decimi su Di Giannantonio. -2 Gara veramente anonima per, che ora viaggia a 9 decimi da Alex Marquez, che lo precede. -3 Se la Sprint Race finisse così, aresterebbero appena 7 punti di vantaggio su, dunque il gap sarebbe dimezzato. -3 Di Giannantonio resta in scia a, ma non è facile il sorpasso. -4 Imminente l’attacco di Vinales su. Incredibile come Pecco si sia smarrito dopo quel sorpasso subito. Non ha saputo reagire. -4 Di Giannantonio ci crede! Si porta a 2 decimi da. -5 ...